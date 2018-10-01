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Полицейские СКО: большая часть «пропадающих» подростков - из благополучных семей

8 Октября 2018 19:58 58
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Полицейские СКО: большая часть «пропадающих» подростков - из благополучных семей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Северо-Казахстанской области рассказали, почему подростки уходят из дома и не сообщают родственникам о своем местонахождении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента внутренних дел, с начала сентября полицейские проводят масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, одно из направлений которого - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

«Начало осени, учебного года - это время, когда смена обстановки толкает многих подростков на необдуманные поступки. Считая себя достаточно взрослыми, они не спешат домой с наступлением вечера, рискуя оказаться в проблемной ситуации. В ходе операции 45 подростков задержаны за пребывание вне дома в ночное время. 61 родитель привлечён к административной ответственности за пренебрежение обязанностями по воспитанию детей», - рассказал и.о. начальника местной полицейской службы Арыстан Султангазиев. 

Как показывает практика, большая часть этих подростков из вполне благополучных семей.

«Причины ночных гуляний банальны: жажда свободы и детская безответственность. В ряде случаев сыграла роль юридическая неграмотность: если подросток ходит ночью со старшим родственником, к примеру, братом, это не значит, что за ним присматривает законный представитель. Последними являются только родители, опекуны или попечители. Встречаются и случаи, когда дети уходят из дома из-за конфликтов с родными», - отметили в пресс-службе.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, полицейские навещают неблагополучные семьи. С начала осени побывали более чем в 600.

«В период оперативно-профилактического мероприятия полицейские Петропавловска получили 4 заявления о без вести пропавших подростках. Трое уже найдены и возвращены заявителям. Еще одну несовершеннолетнюю Кристину Масленникову ищут», - сообщили в пресс-службе.

 

 

 

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Ключевые слова: общество, Северо-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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