Полицейские попали в ДТП на трассе в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в результате ДТП двое сотрудников полиции получили различные травмы и госпитализированы в городскую больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДВД области, авария произошла 18 июля вечером в Бухаржырауском районе на автодороге «Караганда-Ботакара». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Шансиман», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со спецавтомашиной «Toyota Land Cruiser Prado», которая была под управлением сотрудника полиции.



В результате аварии двое сотрудников полиции, которые находились в спецавтомашине, с травмами госпитализированы в центральную больницу города Караганды.









«По данному факту сейчас проводится досудебное расследование по статье 345 части 2 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - пояснили в ДВД области.

Фото из открытых источников