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Полицейские попали в ДТП на трассе в Карагандинской области

19 Июля 2018 16:19 417
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Полицейские попали в ДТП на трассе в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в результате ДТП двое сотрудников полиции получили различные травмы и госпитализированы в городскую больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в ДВД области, авария произошла 18 июля вечером в Бухаржырауском районе на автодороге «Караганда-Ботакара». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Шансиман», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со спецавтомашиной «Toyota Land Cruiser Prado», которая была под управлением сотрудника полиции.

В результате аварии двое сотрудников полиции, которые находились в спецавтомашине, с травмами госпитализированы в центральную больницу города Караганды.


Полицейские попали в ДТП на трассе в Карагандинской области

«По данному факту сейчас проводится досудебное расследование по статье 345 части 2 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - пояснили в ДВД области.

Фото из открытых источников

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Гульзат Сахова

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