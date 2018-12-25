Полицейские могли стать свидетелями кражи зеркал с машины Дениса Тена
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двух полицейских, которые предположительно стали свидетелями убийства Дениса Тена, могут привлечь к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Уголовное дело возбуждено против двух участковых полицейских, которые находились вблизи. Сейчас оно расследуется в Нацбюро. Проводится досудебное расследование», - сообщил адвокат семьи Дениса Тена Нурлан Устемиров.
По словам адвоката, двое сотрудников полиции сидели в машине и видели, как снимали автозеркала с машины фигуриста и возможно то, что произошло после. Стражей порядка вызовут в суд как свидетелей.
Между тем, адвокат подсудимой Жанар Толыбаевой отметил, что хоть его подопечную и связывали близкие отношения с другим фигурантом дела Арманом Кудайбергеновым, она не подозревала, что у него есть намерения совершить кражу.
«Моя подзащитная не знала о намерениях кражи Армана Кудайбергенова. Тем самым она проходит по статье о несообщении о преступлении. Известно, что двое полицейских видели конфликт между Денисом Теном и Арманом Кудайбергеновым на месте преступления. Но ничего не предприняли» - отметил Амангельды Сариев.
Напомним, в убийстве фигуриста подозреваются: Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и ЖанарТолыбаева, которая находится на шестом месяце беременности.
Процесс проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы. Уголовное дело насчитывает 39 томов, по нему проходят 26 свидетелей. Сегодня прошли первые предварительные слушания.
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