Полицейские Алматы через суд хотят объявить в розыск Александра Кузнецова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы намерены через суд объявить в розыск осужденного за драку у бара «Чукотка» Александра Кузнецова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В суд № 2 Бостандыкского района города Алматы от начальника УВД Бостандыкского района поступило представление об объявлении в розыск Александра Кузнецова. Заседание, назначенное на 8 октября 2018 года в 15 часов, было отложено на 10 октября 2018 года на 10 часов в связи с неявкой представителя РОВД Бостандыкского района», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Кроме того, в суде отметили, что в материалах дела отсутствовала копия ордера для представления интересов осужденного Александра Кузнецова. Так, постановлением суда от 4 октября 2018 года осужденному был назначен государственный защитник для осуществления в установленном законом порядке защиты прав и интересов осужденного и оказания ему юридической помощи.

Напомним, Александр Кузнецов был осужден в марте 2015 года за драку возле алматинского бара «Чукотка», в которой погиб человек. Судом первой инстанции Кузнецов был приговорен к заключению сроком на 1,5 года по статье «Причинение смерти по неосторожности». Позже апелляционная коллегия Алматинского городского суда отменила приговор суда первой инстанции. Александра Кузнецова признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», и ему назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В июле текущего года он вышел на свободу - ему заменили неотбытый срок наказания на денежный штраф. Позже областной суд постановил вновь вернуть его в колонию на оставшийся срок лишения свободы. Однако Александр Кузнецов в суд не явился и перестал выходить на связь. СМИ предположили, что он мог покинуть территорию страны.