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Полицейские Алматы чаще будут проверять скупщиков краденых автозапчастей
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Краденые зеркала и фары обнаружили полицейские на рынках Алматы во время рейда на новогодние праздники, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«При проведении отработок на территории нескольких торговых домов изъято 33 б/у аккумуляторов, видеорегистратор, 6 боковых автозеркал, 20 фар и 6 задних фонарей. Выявлено 118 административных правонарушений. В территориальные подразделения полиции доставлено 60 человек, в том числе 3 иностранца», - сообщил начальник управления криминальной полиции города Алматы Есен Искаков.
В департаменте полиции также отметили, что проверки рынков будут проводиться регулярно до тех пор, пока предприниматели не откажутся принимать автозапчасти от третьих лиц, без устанавливающих документов.
В полиции напомнили, что скупка краденого - уголовно наказуемое деяние и регламентируется нормами статьи 196 УК РК.
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