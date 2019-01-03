Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -15 °С
Алматы: -3 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейские Алматы чаще будут проверять скупщиков краденых автозапчастей

3 Января 2019 15:18 90
Поделиться:
Полицейские Алматы чаще будут проверять скупщиков краденых автозапчастей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Краденые зеркала и фары обнаружили полицейские на рынках Алматы во время рейда на новогодние праздники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В столице открыт первый кадетский класс юных полицейских
Акмолинские полицейские помогают бездомным в холода В Шымкенте планируют создать пятую полицейскую академию в РК

«При проведении отработок на территории нескольких торговых домов изъято 33 б/у аккумуляторов, видеорегистратор, 6 боковых автозеркал, 20 фар и 6 задних фонарей. Выявлено 118 административных правонарушений. В территориальные подразделения полиции доставлено 60 человек, в том числе 3 иностранца», - сообщил начальник управления криминальной полиции города Алматы Есен Искаков.

В департаменте полиции также отметили, что проверки рынков будут проводиться регулярно до тех пор, пока предприниматели не откажутся принимать автозапчасти от третьих лиц, без устанавливающих документов. 

В полиции напомнили, что скупка краденого - уголовно наказуемое деяние и регламентируется нормами статьи 196 УК РК.


Полицейские Алматы чаще будут проверять скупщиков краденых автозапчастей
Полицейские Алматы чаще будут проверять скупщиков краденых автозапчастей
Полицейские Алматы чаще будут проверять скупщиков краденых автозапчастей
Полицейские Алматы чаще будут проверять скупщиков краденых автозапчастей
Полицейские Алматы чаще будут проверять скупщиков краденых автозапчастей

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Майя Тенизбаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив