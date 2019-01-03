Полицейские Алматы чаще будут проверять скупщиков краденых автозапчастей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Краденые зеркала и фары обнаружили полицейские на рынках Алматы во время рейда на новогодние праздники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При проведении отработок на территории нескольких торговых домов изъято 33 б/у аккумуляторов, видеорегистратор, 6 боковых автозеркал, 20 фар и 6 задних фонарей. Выявлено 118 административных правонарушений. В территориальные подразделения полиции доставлено 60 человек, в том числе 3 иностранца», - сообщил начальник управления криминальной полиции города Алматы Есен Искаков.

В департаменте полиции также отметили, что проверки рынков будут проводиться регулярно до тех пор, пока предприниматели не откажутся принимать автозапчасти от третьих лиц, без устанавливающих документов.

В полиции напомнили, что скупка краденого - уголовно наказуемое деяние и регламентируется нормами статьи 196 УК РК.











