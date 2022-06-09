9 Июня 2022 16:10

Политреформы должны идти параллельно с экономическими преобразованиями – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился своим видением развития бизнеса в международном масштабе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 июня состоялся общенациональный референдум, в ходе которого граждане поддержали проект изменений и дополнений в Конституцию», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК.

Президент пояснил, что на голосование были вынесены поправки, затрагивающие треть статей Основного закона – они направлены на пересмотр полномочий Президента, усиление роли Парламента, расширение возможностей для развития политических партий, совершенствование избирательного процесса, укрепление системы защиты прав и свобод человека.

«При этом, мы убеждены, что осуществляемые политические реформы должны идти параллельно с комплексными экономическими преобразованиями. Именно такой подход позволит нам вырваться из ловушки среднего дохода и перейти на следующий уровень развития», - добавил К. Токаев.