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    Политологи прокомментировали инициативу «Nur Otan» о депутатских рейтингах

    9 Июня 2021, 21:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известные политические эксперты Данияр Ашимбаев и Никита Шаталов прокомментировали инициативу партии «Nur Otan» о введении единой системы комплексной оценки депутатского корпуса, передает МИА «Казинформ».

    Так, по мнению Данияра Ашимбаева, рейтинг народных избранников поможет активизировать работу представительной власти и тем самым выстроить эффективное управление в регионах.

    «Понятно, что партия заинтересована, прежде всего, в реализации своей предвыборной программы, но помимо партии присутствует еще и электорат (он же — население), заинтересованный в эффективной обратной связи с депутатским корпусом и маслихатами. Поэтому идею Байбека можно оценить достаточно высоко. Главное, чтобы партия этим вопросом занималась на системной основе и с энергией избавилась от «низкорейтинговых» депутатов», – сказал Данияр Ашимбаев.

    В свою очередь, политический обозреватель Никита Шаталов обратил внимание на то, что благодаря внедрению рейтингов можно будет повысить прозрачность и улучшить качество работы народных избранников.

    «В целом у партии очень понятная мотивация: повысив транспарентность работы депутатов, можно добиться и повышения качества их работы. Для этого необязательно звонить и ругаться, достаточно просто подвести избирателя к интерфейсу, на котором всё видно. Надеюсь, что эксперты, СМИ и просто неравнодушные граждане будут этой возможностью пользоваться», – сказал Никита Шаталов.

    Напомним, что сегодня Первый заместитель Председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек заявил, что Постановлением Бюро Политического совета утверждены Правила формирования рейтинга деятельности депутатов из 15 критериев, объединенных в 3 блока: общественно-политическая деятельность, медийная активность, а также партийная ответственность. По словам Бауыржана Байбек, внедрение современных рейтинговых технологий позволит повысить персональную ответственность депутатов за реализацию дорожных карт, мобилизуя нуротановцев на системную и ориентированную на результат работу с населением.

    Кроме того, с 1 сентября т.г. свою работу начнет специальная интернет-платформа с открытым доступом для граждан к информации о деятельности, инициативах и запросах депутатов на местах, а также возможностью прямого обращения к депутатам всех уровней от «Nur Otan».

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    Нур Отан
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