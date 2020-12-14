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    Политологи оценили первые онлайн-дебаты между представителями партий

    14 Декабря 2020, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошли первые онлайн-дебаты между Демократической партией «Ак жол» и Народной партией Казахстана. Политологи Адиль Каукенов и Данияр Ашимбаев высказали свое мнение по дебатам, передает МИА «Казинформ».

    «Наконец, стартовал агитационный период на выборы в Парламент 2021. Партии подошли к этому моменту, что называется, во всеоружии. Год, как мы знаем, выдался не простой, а значит выборы - это всегда испытание государственной системы и общества на зрелость, согласованность, готовность совместными усилиями пройти сквозь штормы», - отметил в Facebook Адиль Каукенов.

    Как отметил политолог, для всех партий была главная задача серьезно подкорректировать свои программы, привлечь новые лица, определиться с базовым кругом избирателей и стратегией воздействия на сердца избирателей. «За исключением ОСДП, к сожалению, отказавшейся от предвыборной гонки, остальные допущенные партии провели ряд подготовительных работ. Кто-то сменил вывеску за счет ребрендинга, кто-то уже оседлал новые технологии, подняв волну хайпа в социальных сетях, кто-то планомерно окучивает свой электорат, рассчитывая на традиционные ценности«, - отметил он.

    С 10 декабря, после жеребьевки, партии участники уже перешли на полноценный режим агитации. Остался всего месяц который необходимо использовать максимально. Прошли первые онлайн-дебаты между «Ак жол» и «НПК». Народников представил их лидер Айкын Конуров, а от партии предпринимателей на дебатный ринг вышла Дания Еспаева, в прошлом претендовавшая на пост Главы государства.

    Ознакомиться с дискуссией можно по ссылке https://youtu.be/MnF6nyjcGtk

    Как отметил политолог, поединок вышел на равных.

    «В целом, надо заметить несмотря на мировой кризис и пандемию, предвыборная гонка идет в вполне спокойном штатном режиме. Где с одной стороны партии демонстрируют боевой настрой на победу, с другой не выходят за рамки цивилизованного диалога, не скатываясь в безответственный популизм. Но впереди, нас ожидает дальнейшее развитие событий, наверняка партии будут проводить немало ивентов и активных шагов в агитации. Другой вопрос, что условия пандемии и задачи санитарной безопасности заставят политтехнологов заметно изменить наработанные механизмы. Если раньше одним из самых эффективных инструментов были личные встречи фронтменов партий с избирателями, то теперь правила диктует его Величество интернет. Посмотрим, насколько этот вызов окажется по силам кандидатам в высший законодательный орган страны», - резюмирует Адиль Каукенов.

    Как сообщил в Facebook политолог Данияр Ашимбаев, на первых дебатах между представителями партий по важному для людей вопросу кредитной политики дискутировали представители Народной партии и «Ак Жола», депутаты Мажилиса Айкын Конуров и Дания Еспаева. « Не буду обсуждать суть вопроса, поскольку у каждой стороны есть своя достаточно здравая и аргументированная позиция, интересная той или иной категории населения. Хотел бы отметить квалифицированный и корректный уровень первых дебатов», - отметил политолог, добавив, что « имела место грамотная и интересная дискуссия « .

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мажилис Политические партии Выборы-2021
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