Политолог из Турции: Праймериз «Nur Otan» укрепит политическую культуру в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Турецкий политолог, доктор политических наук, профессор Куршад Зорлу считает, что решение казахской правящей партии «Nur Otan» формировать свои местные и национальные структуры по формуле «снизу-вверх» имеет тенденцию к укреплению политической культуры между ними, передает МИА «Казинформ».

«Глядя на политические шаги Нурсултана Назарбаева, можно увидеть, что у него есть понимание демократии, которое является уникальным для страны и прогрессирует шаг за шагом. В этом отношении с первых дней создания государства необходимые реформы и правовые нормы продвинулись от центра к местным», - подчеркнул турецкий эксперт.

Как считает Куршад Зорлу, «Nur Otan» позиционирует себя как партия социальной интеграции в политической жизни страны. Другими словами, она выполняет фундаментальную работу в период становления и развития страны.

«Возможно, сейчас это будет недостаточно понято, но влияние праймериз будет ощущаться на центральной политической витрине в ближайшие годы. Это будет способствовать развитию государственной системы двумя способами. Первый - это «демократия участия», что означает: граждане имеют больше прав при принятии решений. Во-вторых, в политику будет легче набирать новые и молодые кадры. Однако здесь следует принять во внимание возможные отрицательные эффекты, когда региональные центры силы или группировки будут препятствовать участию новых людей в этих локальных областях. Праймериз - это инструмент справедливости в политике», - подытожил Куршад Зорлу.



