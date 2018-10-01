Политолог из ФРГ отметил особую геополитическую ответственность Казахстана

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Послание Президента РК народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» задает основные параметры для счастливого будущего Казахстана. Такое мнение высказал политолог Берлинского центра изучения Каспийского региона Матиас Дорнфельд по телефону корреспонденту МИА «Казинформ».

«Послание Президента задает основные параметры для счастливого будущего Казахстана, где приоритетное внимание уделяется молодежи, образованию и здравоохранению. Казахстан становится более развитым и современным», - сказал М. Дорнфельд.

Особое внимание собеседник уделил намерению нашей страны развивать перерабатывающую промышленность и секторы «экономики будущего», от которых будет зависеть место и роль Казахстана в глобальном мире.



«Это («экономика будущего» - прим. ред.) очень важный момент, особенно в части альтернативной энергетики. В Казахстане прошла выставка ЭКСПО-2017, где темой стала «Энергия будущего». Это продемонстрировало стремление страны, ставшей первой в таком роде в Центральной Азии, найти новые решения своего развития», - подчеркнул политолог.



По его словам, цифровизация и другие элементы «экономики будущего» РК стали предметами обсуждения в рамках Берлинского Евразийского клуба. Эта диалоговая площадка была создана в 2012 году для обсуждения широкого спектра общественно-политических вопросов между Казахстаном и Германией, а также Европейским Союзом.



«Все направления, которые были отмечены Президентом в своем Послании, очень важны для развития страны в XXI веке», - сказал М. Дорнфельд.



Комментируя блок Послания Президента РК, посвященный эффективной внешней политике, спикер отметил особую геополитическую ответственность Казахстана.



«Казахстан демонстрирует многовекторность в своей внешней политике. Имеет хорошие отношения со всеми странами, как на Востоке, так и на Западе. Астана стала местом для переговоров по Сирии, в столице Казахстане прошел саммит ОБСЕ в 2010 году, страна была председателем в международных организациях. Это доказывает мирный и дружественный характер внешней политики РК», - отметил собеседник.



Он добавил, что «Казахстан - одна из немногих стран в Азии, которая следует современной и сбалансированной внешней политике».

По его словам, Казахстан остается активным участником международного сотрудничества, направленного на ядерное разоружение, борьбу с международным терроризмом и другими современными угрозами.



«Казахстан является важным игроком на мировой арене и известен тем, что желает разрешать конфликты. Участие Казахстана имеет ключевое значение, когда дело доходит до Афганистана и стабилизации этой страны», - подчеркнул М. Дорнфельд.