Политолог Данияр Ашимбаев: Президент – самый информированный человек в стране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел расширенное совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Наряду с министрами и акимами, в заседании впервые приняли участие депутаты маслихатов. На какие месседжи Президента стоит обратить пристальное внимание, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал политолог Данияр Ашимбаев.

По словам собеседника, из анализа сегодняшнего выступления Президента, как из выступлений на заседаниях Правительства, в его Посланиях народу и совещаниях по региональным вопросам, становится очевидно, что Глава государства является одним из, если даже не самым информированным человеком в стране.

«Понятно, что Администрация очень оперативно собирает данные, даёт предложения. К сожалению, определенные задачи Президента имеют тенденции не выполняться или выполняться фиктивно. Есть проблемные факторы: с одной стороны – неблагоприятная конъюнктура, с другой стороны – традиционный саботаж чиновничества. Понятно, что Глава государства в ручном режиме вынужден напоминать, на каких задачах нужно сосредоточиться, лишний раз показывая, что какие бы приглаженные цифры ему ни давались Правительством или министрами, информация у него есть достаточно полная и отражающая те аспекты, о которых зачастую наши чиновники не любят говорить вслух», – отметил Данияр Ашимбаев.

Особое внимание Глава государства обратил на усиление так называемой обратной связи с населением. Именно поэтому, как считает Данияр Ашимбаев, на совещание с участием Президента впервые были приглашены и депутаты маслихатов всех уровней.

«Маслихаты – это первая основная линия взаимодействия населения и государства на местном уровне. Мы видим, что в последние годы, если не десятилетие, маслихаты «выпали» из системы диалога. После выборов о них все забывали, и сообщений, что маслихат провел слушания или проконтролировал работу акиматов, особо не было. Поэтому, в прошлом году в рамках политической конституционной реформы был изменен порядок формирования маслихатов, были расширены их полномочия. Сейчас от маслихатов зависит очень большой вопрос: именно они должны актуализировать и контролировать решение местных проблем, а не быть филиалом акимата по штамповке его решений. Президент так и сказал в своем обращении к присутствующим председателям маслихатов, что их первоочередная задача – отстаивать интересы местных жителей, при этом не скатываться на рельсы легковесного популизма. К слову, напомню, что с 1 января должность секретаря маслихата была переименована на должность председателя, повышается даже на вербальном уровне его статус, и приглашение их на такой диалог впервые, показывает, что те задачи, которые Президент ставил перед акимами – они касаются и маслихатов. Именно на них лежит огромная работа по работе с населением и акиматами», – считает Ашимбаев.

Политолог также напомнил, что Касым-Жомарт Токаев в начале своего президентства объявил концепцию «Слышащего государства», в рамках которой в Администрации Президента был создан отдельный блок по вопросам и обращениям граждан, а контроль был закреплен за помощником Президента.

Только с начала года в общественной приемной Администрации Президента было принято 811 человек, из них 730 – вне графика. Это представители практически всех регионов. Поток обращений на имя Президента за последние три года вырос в два раза.

«Мы видим, что в своём выступлении Глава государства неоднократно обращал внимание и актуализировал вопросы именно на ту информацию, которая поступает к нему и на его имя. Сейчас этот формат расширяется: Президент объявил о создании нового Единого центра приема граждан. В рамках той же политики в прошлом году был введен новый формат отчетных встреч министров и акимов с населением в выездном и диалоговом формате. Таким образом, концепция «Слышащего государства» постоянно наполняется новым содержанием. Расширение формата работы с обращениями граждан можно отметить и по работе платформы E-Otinish в рамках портала электронного Правительства. Всё это говорит о том, что государство, может быть не так быстро, но системно перестраивает свою политику по отношению к учёту мнения казахстанцев. Государство становится не просто слышащим, но и принимающим меры по тем или иным вопросам, которые гражданами ставятся», – отметил политолог.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев также указал на слабую реализацию запланированных реформ, отсутствие ответственного подхода к работе и низкую активность многих руководителей госорганов.

Некоторые из президентских поручений были инициированы ещё в 2010 году и до сих пор не реализованы. Поэтому Глава государства инициировал соответствующую ревизию.

Недостаточными назвал Президент и принимаемые действия в решении проблем продовольственной инфляции.



