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    Политику Казахстана по защите прав детей, пострадавших от терроризма, обсудили на конгрессе ООН

    11 Марта 2021, 18:26

    НУР-СУЛТАН – КИОТО. КАЗИНФОРМ – В ходе 14-го Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Киото (Япония) состоялось специальное мероприятие, организованное Управлением ООН по преступности и наркотикам (УНП) по вопросам обращения с детьми, пострадавшими от терроризма и экстремизма. На сессии выступил Посол по особым поручениям МИД Казахстана Талгат Калиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Представитель казахстанского внешнеполитического ведомства осветил опыт страны по репатриации детей из Сирии и Ирака в рамках специальных гуманитарных операций «Жусан» и «Русафа». Как известно, по итогам очередной подобной операции в начале февраля текущего года на Родину было возвращено еще 7 детей.

    «В настоящее время государственные органы нашей страны продолжают оказывать комплексную помощь этим детям в рамках программ психологической и образовательной поддержки, разрабатываемых для каждого ребенка в индивидуальном порядке», - отметил Т.Калиев. В этой связи была выражена признательность УНП ООН и другим международным партнерам за содействие в реабилитации и реинтеграции казахстанских детей и готовность нашей страны к дальнейшему обмену опытом в данной сфере.

    Представители УНП ООН подчеркнули, что Казахстан является одним из мировых лидеров в деле возвращения и реинтеграции детей, оказавшихся в зонах боевых конфликтов на Ближнем Востоке. В ходе мероприятия были также обсуждены инициативы Европейского союза, Индонезии, Ирака, Нигерии и Японии, направленные на профилактику и противодействие вовлечению несовершеннолетних в террористическую и экстремистскую деятельность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК
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