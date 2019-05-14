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Политика индустриализации будет продолжена - Касым-Жомарт Токаев

14 Мая 2019 13:03 308
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Политика индустриализации будет продолжена - Касым-Жомарт Токаев

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане политика индустриализации дала свои результаты и будет продолжена. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Твиттер пресс-службы Акорды.

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«Необходимо создать новые драйверы роста экономики региона. Надежный рост благосостояния людей возможен только на базе сильной экономики. Политика индустриализации дала свои результаты и будет продолжена», - заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Кызылординской области.

По его словам, необходимо завершить строительство стекольного завода.

«Вокруг него нужно создать соответствующие производства и условия для развития бизнес-кластера. Поручаю холдингу «Байтерек» совместно с акиматом запустить завод и выпустить первое казахстанское стекло, - сказал Глава государства.

Политика индустриализации будет продолжена - Касым-Жомарт Токаев 

Напомним, сегодня началась рабочая поездка Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область.


Политика индустриализации будет продолжена - Касым-Жомарт Токаев 

 

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Ключевые слова: Промышленность, Экономика, Кызылординская область, Президент Казахстана,
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