Политический кризис в Израиле: почему возобновились массовые протесты против судебной реформы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива, столице Израиля, на митинг против судебной реформы действующего правительства Биньямина Нетаньяху. Протесты против этой реформы не утихают с момента ее презентации в январе 2023 года. Почему граждане Израиля никак не могут прийти к компромиссу и какие требования предъявляют правительству, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

С чего все началось

В конце прошлого года в Израиле проводились парламентские выборы. Это были уже пятые по счету выборы за последние 4 года. Очевидно, что население страны никак не могли прийти к консенсусу. Однако парламентские выборы все же состоялись в конце 2022 года. Партия Биньямину Нетаньяху «Ликуд», возглавляющая блок правых партий, смогла сформировать правительственную коалицию, получив 64 мандата в 120-местном израильском парламенте – Кнессете. Биньямин Нетаньяху стал Премьер-министром Израиля 29 декабря 2022 года. К слову, Биньямин Нетаньяху дольше всех занимал эту должность в истории страны — в общей сложности 15 лет.

Фото: The Times of Israel (Yonatan Sindel/Flash90) Однако, казалось бы, население Израиля только пришли к консенсусу, как в обществе начались новые волнения. На этот раз причина в судебной реформе, которую предложило правительство Нетаньяху сразу вскоре после инаугурации.

В чем суть судебной реформы

4 января 2023 года министр юстиции Ярив Левин предложил пересмотреть систему правосудия Израиля, представив пакет «правовых реформ», который он назвал первым из запланированной серии таких пакетов. Согласно новому закону, новая судебная реформа предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда. Кроме того, реформа предусматривает возможность отмены «фактора разумности» при оценке государственной политики и решений парламента, согласно которому любые решения правительства могут быть отменены, если представители Верховного суда посчитают эти решения «неразумными».

Фото: The Times of Israel (Yonatan Sindel/Flash90)

В Израиле нет Конституции, а значит нет и Конституционного суда. То есть контроль над действиями правительства до сих пор осуществлял Верховный суд. В случае окончательного принятия нового законопроекта о судебной системе, правительство получит больше свободы в принятии политических решений. Таким образом правительство Нетаньяху борется за то, чтобы выйти из-под власти Верховного суда. Однако большинство граждан Израиля (66%, согласно опубликованным 21 февраля 2023 года опросам общественного мнения, проведенных Израильским институтом демократии), выступают против сокращения полномочий Верховного суда, мотивируя свой выбор тем, что суд должен иметь право отменять законы, несовместимые с основными законами Израиля. 63% респондентов поддерживают действующий принцип, требующий соглашения между политиками и судьями.

Где зарыт корень проблемы

По мнению экспертов, настоящий корень проблемы связан с тем, что в Израиле в течение последних десятилетий наметилось очень острое ценностное и нравственное противостояние между правым и левым политическими лагерями. Как мы уже отметили, правительственная коалиция состоит из большинства правых партий, а среди судебной и юридической элиты 90-100% люди с левыми взглядами. В итоге так сложилось, что левые элиты, понимая, что на выборах им мало что светит, поскольку там традиционно побеждают правые силы, стали использовать судебные юридические структуры для того, чтобы навязать свои взгляды. В частности, с помощью своего доминирования в Верховном суде.

Фото: aa.com.tr

«…Возникла абсолютно ненормальная ситуация, которой нет ни в одном другом демократическом обществе. Когда парламент, премьер-министр избираются свободным большинством, никто не оспаривает легитимность этого выбора, но они не могут сделать ничего, потому что судебные органы фактически входят в клинч с ними и отменяют просто все их решения. Отменяют законы, которые они принимают в парламенте, причем без того, что израильские какие-либо законодательные акты наделяют Верховный суд правом отмены законов, принятых в парламенте. У нас такого нет, это просто фактически право, которое было узурпировано Верховным судом. Отменяют административные решения правительства. Фактически ставят палки в колеса любой попытке избранных премьер-министра и парламента осуществлять ту политику, которую они обещали своим избирателям привести в жизнь. И это, конечно, ненормальная ситуация и ей надо положить конец», — пояснил адвокат, политический обозреватель газеты «Исраэль Хайом» («Израиль сегодня») и в прошлом советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн в интервью с собственным корреспондентом МИА «Казинформ».

Акции протеста не утихают с начала года

Таким образом, судебная реформа разделила общество на два лагеря. Одни выступают за изменение судебной системы, тогда как вторые требуют отменить реформу. И те, и другие уверены, что их оппоненты стремятся разрушить демократию, поэтому в социальных сетях и в публичном пространстве ведутся бурные дебаты. С середины января каждые выходные несогласные с планами кабмина израильтяне выходили на демонстрации, выступая против реформы, которая, по их словам, уничтожит демократию в стране. Несмотря на это, процесс принятия закона о пакете правовой реформы начался, комитет Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию проводил ежедневные обсуждения законопроекта несмотря на то, что представители оппозиции объявили бойкот дискуссиям.