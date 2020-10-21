Политическим партиям дано достаточно времени для подготовки к выборам – Санат Кушкумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политическим партиям дано достаточно времени для подготовки к выборам. Такое мнение высказал заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что эту новость ожидали многие. Выборы пройдут в свой срок, в соответствии с конституционным законом. Это очень важный аспект. То есть, дается достаточно времени для подготовки шести казахстанским политическим партиям. Во-вторых, в соответствии с законом, выделяется 30 процентов мест для женщин и молодежи. Ранее голос молодежи и женщин не учитывался на должном уровне. Еще одно – на законодательном уровне закреплен статус парламентской оппозиции. Теперь права оппозиционных партий будут защищены, их члены будут в руководстве постоянных комитетов Мажилиса», – сказал С.Кушкумбаев.

По его словам, еще одним важным аспектом является то, что впервые выборы в маслихаты пройдут по партийным спискам. Также граждане смогут сами выдвигать себя кандидатами в депутаты.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Обращением о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.