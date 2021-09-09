Политические партии Узбекистана утвердили своих кандидатов на президентские выборы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане все пять политических партий утвердили своих кандидатов для участия в президентских выборах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Первой своего кандидата 26 августа утвердила партия «Миллий тикланиш», от которой в президентских выборах будет участвовать заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, глава партии Алишер Кадиров.

Экологическая партия утвердила своего кандидата 27 августа. Им стал председатель исполнительного комитета центрального аппарата партии Нарзулла Обломуродов.

Съезд Народно-демократической партии Узбекистана состоялся 6 августа. Кандидатом в президенты утверждена заместитель председателя НДПУ Максуда Варисова.

Накануне Социал-демократическая партия «Адолат» утвердила своим кандидатом главу партии Бахрома Абдухалимова.

Сегодня последней своего кандидата – действующего Президента Шавката Мирзиёева, утвердила на съезде Либерально-демократическая партия.

Согласно процедуры политические партии сдали в Центральную избирательную комиссию соответствующие документы и подписные листы за своих выдвиженцев, после сверки которых ЦИК объявит об их официальной регистрации в качестве кандидатов для участия в президентских выборах.

Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля. На эту должность может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, хорошо владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана в течение 10 лет до выборов. Президент Узбекистана избирается на пятилетний срок.



