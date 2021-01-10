Политические партии получают шанс начать новую жизнь – политолог Александр Данилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политические партии получают шанс начать новую жизнь. Такое мнение высказал политолог Александр Данилов на экспертной встрече Sailau Talks-2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны понимать, что сегодня мы живем, на самом деле, в такой переходный период, когда некоторые инициативы даже немножко опережают общественные отношения. Серьезные политические институты, в нашем случае, это партии, они получают шанс для того, чтобы это нормализовать, собрать себе как можно больше людей и начинать свою новую жизнь. Мне кажется, сегодня, в эту электоральную компанию, все получили эту возможность. Некоторые сделали реальный ребрендинг, стали совсем по-другому выглядеть. Это достаточно большое достижение для этих выборов», – сказал А. Данилов.

По его словам, особенностью нынешних выборов также является широкое использование социальных сетей, и они играют важную роль в политической пропаганде.

Как отметил А. Данилов, Правительство уйдет в отставку. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Новое Правительство будет собрано после консультаций со всеми фракциями в Парламенте. Это также является важной особенностью проходящих выборов, которые могут привести к построению реально действующей политической партийной системы в стране.

В свою очередь, политолог Асхат Садырбаев считает, что, если бы выборы прошли на год раньше, отношение населения, актуальные вопросы, политическая ситуация в стране могли быть другими. Под влиянием пандемии многое изменилось.

«Мы сейчас поняли, что важно, что не очень важно. Если говорить о молодежи, то на этих выборах активность молодежи выше, потому, что выделена 30-процентная квота для женщин и молодежи. Раньше в маслихатах и Парламенте доля молодежи составляла всего 1-2 процента. Теперь, благодаря этой избирательной кампании, доля молодежи увеличилась в несколько раз», – сказал А. Садырбай.

По его мнению, в стране много талантливых и образованных молодых людей. Среди них есть и такие, кто усовершенствовал свои знания за рубежом, добился признания на мировом уровне, и работает в крупных IT-компаниях. Они хотя внести вклад в развитие страны, хотят многое улучшить. Таких людей на выборах поддерживают их друзья и товарищи. Это результат политики Главы государства. Молодежь многого ожидает от выборов. Лучше всего о проблемах молодежи сможет рассказать молодежь.

Организаторы Sailau Talks-2021 – Казахстанская ассоциация политической науки и АО «МИА «Казинформ».