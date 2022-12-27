Политические итоги 2022 года: состоялся визит Президента Казахстана во Францию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 29-30 ноября уходящего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев совершил визит во Францию, результаты которого могут предопределить развитие отношений между двумя странами на ближайшую перспективу, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Елисейского дворца, анонсируя визит казахстанского лидера, подчеркнули, что это был «первый официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Европу после переизбрания».

Действительно, Франция стала первой страной «дальнего зарубежья», куда Касым-Жомарт Токаев отправился после уверенной победы на президентских выборах, прошедших 20 ноября. Самолет Главы государства взял курс на Париж после переговоров казахстанского лидера в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Учитывая исторически сложившиеся добрососедские и союзнические отношения Казахстана и России, зарубежный визит Президента Казахстана в Российскую Федерацию после его переизбрания также имел «знаковое значение».

В то же время динамика отношений между Европейским Союзом и Казахстаном набирает обороты.

Так, в октябре 2022 года Казахстан с официальным визитом посетил президент Европейского Совета Шарль Мишель. Позднее, в ноябре, Казахстан и Евросоюз заключили меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости «зеленого» водорода. Документ подписали Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

16 ноября с официальным визитом Астану посетил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В Париже в начале своего визита Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры со своим коллегой Эмманюэлем Макроном. Переговорам предшествовала официальная церемония встречи Главы Казахстана в Елисейском дворце.

Следует отметить, что Франция с 2005 года входит в пятерку крупнейших стран-инвесторов в экономику Казахстана. За последние 9 месяцев двусторонний торговый оборот между нашими странами достиг 2,5 млрд долларов.

90% торговли Франции со странами Центральной Азией приходится на Казахстан. Страны совместно реализуют эффективные проекты в сферах энергетики, горнодобывающей и легкой промышленности, строительства, аэрокосмической сферы, машиностроения, здравоохранения и пищевой промышленности.

В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики. В прошлом году Казахстан и Франция утвердили Дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года.

Для Парижа визит главы Казахстана имел важное значение еще и в плане развития отношений со странами Центральной Азии, прокомментировали французские СМИ во время визита Касым-Жомарта Токаева.

«Мы продолжаем демонстрировать нашим партнерам из Центральной Азии то значение, которое мы придаем их региону, который «зажат» между Китаем и Россией и которому необходимо открыть новые горизонты», - обозначил свою позицию Елисейский дворец.

По результатам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон приняли совместное заявление из 16 пунктов.

В совместном документе подчеркивается, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Францией президенты приветствовали высокую динамику политического и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Президент Французской Республики подтвердил поддержку проводимых Президентом Казахстана глубоких реформ, направленных на укрепление верховенства права, фундаментальных свобод и социальной справедливости, являющихся непременным условием стабильности и устойчивого развития.

Президенты заявили о готовности продолжить тесное взаимодействие в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.

В экономической сфере президенты подчеркнули высокий потенциал дальнейшего развития торговли и инвестиций, в особенности, в ключевом секторе энергетики.

Казахстан является одним из главных поставщиков урана и сырой нефти во Францию. Стороны достигли договоренности о развитии сотрудничества в области критических сырьевых материалов, в том числе редкоземельных металлов.

В ходе визита подписан ряд двусторонних документов в сфере возобновляемых источников энергии, производства «зеленого водорода», использования мирного атома, управления водными ресурсами, железнодорожного транспорта и АПК.

Кроме того, главы стран поддержали открытие двух французских школ в Астане и Алматы. Выразили поддержку переформатированию Института Сорбонна-Казахстан и приветствовали проведение в Париже 7-го казахстанско-французского Форума высшего образования, а также подписание ряда документов в образовательной сфере.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев пожелал французскому коллеге успехов в подготовке XXXIII Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже и пригласил Президента Французской Республики совершить визит в Казахстан в ближайшее время.

В рамках официального визита во Францию Касым-Жомарт Токаев также посетил Сенат Французской Республики. Касым-Жомарт Токаева во дворе здания Сената лично встретил Жерар Ларше. Затем Глава государства и Спикер Сената обошли строй Почетного караула.

Жерар Ларше высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Он выразил готовность к активному взаимодействию для развития сотрудничества между Казахстаном и Францией.

Глава Казахстана в Париже провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем. Президент Казахстана отметил, что хорошо знает Тьерри де Монбриаля как авторитетного политолога, ученого, а также весьма осведомлен о высокой репутации Французского института международных отношений, одного из самых влиятельных аналитических центров Европы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире.

Во время деловых встреч Президент Казахстана встретился с генеральным директором Électricité de France (EDF) Люка Ремона. Обсуждались вопросы внедрения передовых технологий в атомной энергетике. Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанские специалисты изучают передовые технологии ведущих мировых компаний в секторе атомной энергетики.

Собеседники рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии, учитывая, что Франция является страной с развитыми атомными технологиями, а Казахстан обладает крупными запасами урана. Около 14 % от всех мировых запасов сосредоточено в недрах РК. Запасы РК оцениваются в более 700 тысяч тонн урана. В этом контексте Казахстан и Франция имеют значительный потенциал в развитии сотрудничества в данном направлении.

В рамках визита Глава государства принял председателя Совета директоров Orano S.A. Клода Имовена. Во время встречи обсуждались вопросы развития атомной промышленности. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами работы компании в Казахстане и планами на будущее.

Глава государства принял Президента Air Liquide Франсуа Жакова. Компания Air Liquide, специализирующаяся на производстве технического газа, ранее реализовала в Казахстане несколько проектов с общим объемом инвестиций в 120 млн евро. Еще одна важная сфера сотрудничества - сфера транспорта и логистики, где Казахстан представляет интерес для французской стороны в вопросе поставок титана.

Касым-Жомарт Токаев в столице Франции также принял председателя совета директоров, главного исполнительного директора компании Alstom Анри Пупар-Лафаржа. В ходе этой встречи Главе государства была представлена информация об инвестиционных проектах компании.

Alstom в ближайшее время намерен инвестировать 50 млн евро в реализацию проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется создать сервисные центры в Астане, Алматы, а также в Жамбылской и Туркестанской областях.

Глава государства принял председателя Совета директоров и главного исполнительного директора Total Energies Патрика Пуянне. Компания Total является одной из самых крупных французских корпораций, представленных в Казахстане.

В ходе переговоров с Эмманюэлем Макроном Глава государства отметил, компания Total занимает важное место в стратегическом партнерстве Казахстана с Францией. За годы сотрудничества Total Energies инвестировала в нашу страну львиную часть всех французских инвестиций - 12 из 17 млрд долларов

Патрик Пуянне выразил уверенность в том, что и в будущем компания останется одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

В завершение визита Глава государства провел встречу с капитанами бизнеса Франции.

В мероприятии приняли участие руководители таких крупных компаний, как Total Energies, Orano, Saint-Gobain, Boehringer Ingelheim France, Soufflet Group, BPI France, Vicat, Syctom, Pellenc, животноводческой ассоциации FICT, Total Eren, PCM, Safran, Thales, Groupe EDF, Assystem, Alstom, Evolution International, MHB SAS, Exa International, Airbus, Rungis Semmaris, MBDA, SOPREMA и другие.

«Мы хотим наладить отношения с Францией и Европой для дальнейшего продвижения наших общих экономических и политических интересов», – заявил Президент Казахстана.

Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на укрепление свободной и конкурентной рыночной экономики. Глава государства считает, что демонополизация сделает страну сильнее, конкурентоспособнее и привлекательнее для инвесторов и выразил готовность вносить дальнейшие необходимые изменения в законодательство для улучшения бизнес-климата.





Фото: akorda.kz



