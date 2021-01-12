Политические дебаты приблизились к тому формату, который происходит за рубежом - политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После завершения выборов мы должны увидеть более активную, прогрессивную и эффективную работу на региональном уровне. Таким мнением на экспертном обсуждении итогов парламентских выборов «SAILAU TALKS – 2021» поделился известный казахстанский политолог Казбек Майгельдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все прошло спокойно, выборы состоялись. Международные наблюдатели тоже это отметили. Явка была высокой. Но были три предпосылки. Это законодательная база. Национальный совет общественного доверия инициировал первый пакет. Он касался политических реформ. Это изменения в законы «О митингах», «О выборах», «О политических партиях». То есть, уже шла некая подготовка к тому, чтобы эти выборы прошли на более высоком политическом уровне. В действительности, квота на молодежь и женщин, снижение порога на 50% и самое важное - коллективное сознательное отношение», - отметил эксперт.

По словам политолога, второй предпосылкой успешного проведения выборов стали новые политические технологии.

«Как показали выборы США, когда избирался Барак Обама, Дональд Трамп, а потом Байден, везде основным месседжем была работа в социальных сетях. Мы живем в век информационных технологий. Социальные сети стали решающим и главным трендом, который в любой момент может изменить любые результаты. Сегодня на высоком уровне прошли политические дебаты. Дебаты прошли на разных платформах. Они начали приближаться к тому формату, что происходит за рубежом. Сегодня, когда увидели результаты, поняли, что политические партии более зрело подошли к выборам», - пояснил Казбек Майгельдинов.

Он отметил, что на нынешних выборах было много наблюдателей. Самым крупным, по словам политолога, был «Таза сайлау». Они охватили 25 городов. По каждому городу наблюдали столько наблюдателей, сколько было участков.

«Развитие института наблюдателей – не просто развитие гражданского общества, это приобщение простых граждан к тем политическим процессам, которые происходят на республиканском уровне. Это говорит о политической стабильности, стабильности электорального процесса, это многовекторная работа», - считает Казбек Майгельдинов.

Политолог также поделился ожиданиями от состава новоизбранных депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК.

«Президент в Послании сказал, что надо развивать местное самоуправление. В этом году пройдут выборы акимов аулов. Маслихаты будут под непосредственным контролем общественности. В этом отношении очень большая нагрузка будет на местных маслихатах в том плане, что им придется адаптироваться к государственному аппарату регионального уровня. Новый созыв будет нового формата. Мы должны увидеть более активную, прогрессивную и эффективную работу на региональном уровне», - заключил политолог Казбек Майгельдинов.