Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Политическая культура и активность населения повысились - Амантай Сейткасымов

    7 Января 2021, 19:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Своим мнением по поводу проходящей избирательной кампании с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился кандидат исторических наук, доцент, советник ректора КГУ им. Ш. Уалиханова Аманай Сейткасымов.

    По словам спикера, в РК уже начались демократические процессы. Был принят Закон «О митингах», создан Национальный совет общественного доверия, что стало началом вовлечения в политическую культуру широких слоев населения.

    «Все кандидаты в депутаты должны взять в основу статью Президента РК «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» и внести дальнейший вклад в демократизацию общества. В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости и понимаем, как много достигла за это время наша страна», - отметил А. Сейткасымов.

    Спикер напомнил, что нынешние выборы в маслихаты, как и говорил ранее Президент, пройдут в новом формате и с новым содержанием. Так, примером может стать 30-процентная квота для женщин и молодежи, а также то, что в выборах принимают участие пять партий, среди которых и политическая оппозиция.

    «Спектр технологий, применяемых политическими партиями, очень масштабный. Формы его разнообразны: агитации, пропаганда, ознакомление с программой, беседы, акции «От двери к двери», канвассинг и т.д. Особенно оживленно работа ведется в социальных сетях. Каждая партия выступает со своей программой, и в отличие от предыдущих выборов - все очень активны, смело выходят на диалог с населением. Выслушивают, записывают обращения граждан», - отметил А. Сейткасымов.

    Спикер подчеркнул также претворение в жизнь концепции «Слышащего государства».

    «Государство вникает уже не только в масштабные социальные вопросы, но и реагирует на местах на какие-то события, которые получают общественный резонанс. К примеру, мы все помним убийство браконьерами лесника и последовавшие действия со стороны государства», - пояснил собеседник.

    По словам А. Сейткасымова, радует тот факт, что акмолинцы воспринимают нововведения с пониманием.

    «Мы видим, что политическая культура и активность населения повысились. Среди кандидатов были проведены праймериз и дебаты. Последние проходят очень интересно, представители партий задают друг другу вопросы, порой разгораются споры… При этом поражает активность населения. Не может не радовать еще один факт - среди нынешних кандидатов много представителей сферы образования и здравоохранения», - добавил спикер.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нужно пересмотреть возраст выхода лесников на пенсию – эксперт
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане