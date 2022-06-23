Поликлинику на 500 посещений построят в Алмалинском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новую поликлинику на 500 посещений в Алмалинском районе планируют построить на месте ревматологического центра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При численности населения района 224,5 тыс. человек, или 443 тыс. человек за счет прикрепления жителей близлежащих районов Бостандыкского, Жетысуского и Турксибского районов, в 18 поликлиниках района обслуживаются в два раза больше пациентов. Поэтому для решения этого вопроса на сегодня выделены средства на разработку проектно-сметной документации по строительству новой поликлиники на 500 посещений на месте Ревматологического центра со сносом старого здания 1947 года постройки,» - сообщил аким города Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района.

На сегодняшний день ведется разработка проектно-сметной документации. Срок получения заключения экспертизы запланирован на второй квартал 2023 года. До конца этого года ревматологический центр переедет в здание Учебно-клинического Центра по улице Курмангазы.

Также планируется строительство спортивного центра с бассейном для детей с задержкой психического развития по проспекту Райымбека, 312. Вскоре будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации.