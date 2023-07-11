Поликлинику-долгострой сдадут в августе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске в августе обещают сдать в эксплуатацию поликлинику в микрорайоне «Жас оркен». Ее открытие должно было состояться еще в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ситуации на проблемном объекте во время пресс-тура рассказал аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров.

«Открытие поликлиники позволит значительно разгрузить действующие и, соответственно, снизить очередность, на которую жалуются горожане. Генподрядчик «Альфа-Север» из-за удорожания не завершил работы в прошлом году. Республиканские средства не освоили. Пришлось выделять из местного бюджета, чтобы завершить строительство поликлиники. Сделали корректировку. Должны были ввести в эксплуатацию 15-го июня, но снова сроки перенесли на август», - прокомментировал аким области.

Отставание от графика подрядчик объясняет объективными причинами. Из-за недобросовестного поставщика компания оказалась без материалов для обшивки здания. Идут суды, параллельно заключили договор с заводом-изготовителем.

«С установкой оборудования, благоустройством – до 15 августа сдадим. Нам нужно дней 20 на монтаж и пусконаладку оборудования. Ведется внутренняя и внешняя отделка, благоустройство. На 90% завершили. Нам бы людей больше. По специалистам есть проблемы. Не хватает плиточников, отделочников, установщиков дверей», - пояснил директор компании Андрей Капустин.

Похожая поликлиника на 250 посещений в смену строится и в микрорайоне «Береке». Ее тоже рассчитывают сдать в этом году.