Поликлиники в Костанайской области будут работать в выходные и праздники

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области городские поликлиники будут работать без выходных и праздничных дней с 24 декабря по 15 января, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

«С 24 декабря и по 15 января, согласно приказу руководителя управления здравоохранения Данияра Джандаева, поликлиники будут работать в выходные и праздничные дни. Для оказания помощи при ОРВИ и ОРЗ с целью снизить нагрузку на скорую помощь и приемный покой медучреждений. Время работы в выходные и праздничные дни с 9 до 14:00. Единственный выходной в поликлиниках будет 1 января»,- сообщила пресс-секретарь ведомства Ксения Жилкибаева.

В вышеуказанном режиме поликлиники будут работать только в городах Костанай, Лисаковск, Аркалык, Житикара, Рудный, Тобыл. В социальных сетях управления опубликованы контакты поликлиник для связи.



