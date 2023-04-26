Поликлиника на рельсах. Как поезд «Саламатты Қазақстан» спасает жизни в отдаленных уголках страны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - У казахстанцев из отдаленных уголков страны вновь появилась возможность бесплатно пройти медицинское обследование у передовых специалистов. Сегодня со станции Алматы-2 отправился в путь поезд «Саламатты Қазақстан». На торжественной церемонии побывали корреспонденты МИА «Казинформ».

Медицинский поезд с красными вагонами видно издалека - его не спутаешь с другими составами. Отличается он не только снаружи, но и внутри – это настоящая поликлиника на рельсах. Здесь есть регистратура, где заполняется карточка пациента и фиксируется его полное обследование с рекомендациями и назначениями врачей.

Оборудование в поезде японского и немецкого производства: аппаратура позволяет провести пациентам развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию, другие виды диагностических исследований, а самое главное - здесь можно проводить небольшие операции.

Важно отметить, что медицинский поезд пользуется большим спросом во многих населенных пунктах. В некоторых регионах люди даже выстраиваются в очереди с раннего утра. На всех крупных станциях предусмотрены двух-трехдневные остановки из-за большого наплыва пациентов. Местные жители, как правило, приезжают с близлежащих поселков, чтобы получить консультации и пройти обследования у узких специалистов.

Что касается медицинских работников, то бригады состоят из 35 опытных специалистов. Среди них есть терапевты, хирурги, врачи общей практики, невропатологи, врачи ультразвуковой диагностики, акушеры, лаборанты, медицинские сестры, рентгенологи, врачи лучевой диагностики, стоматологи, отоларингологи, психологи, окулисты, гинекологи и урологи. Все они прошли отбор в специальном конкурсе.

Заместитель главного врача медицинского поезда, акушер-гинеколог Дана Нуржанкызы уже не первый год отправляется в командировку в составе передвижной медицинской бригады. Она также участвовала в проекте в 2019 и 2022 годах.

«Нашей поездной бригаде предстоит большая работа, уже сегодня мы начнем принимать первых пациентов на станции Копа. Будем оказывать всем необходимую помощь, в том числе и детям. Наши врачи опытные, у каждого стаж работы составляет не менее 10 лет. Что касается этого проекта, то, я считаю, что он очень полезный. Он рассчитан до конца года, мы в течение 8 месяцев будем находиться в пути. Конечно, это сложно, скучаем по дому, но это наша работа, мы должны помогать людям», - сказала Дана Нуржанкызы.

Сегодня поезд «Саламатты Қазақстан» со станции Алматы-2 отправился в Алматинскую область на станцию Копа. В ближайшие дни он посетит станции Медеу, Жеты-Су, Жетыген, Шелек, Таскарасу. Пациентов врачи принимают без выходных - с 09:00 до 18:00 часов. Также есть обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов.

Специализированный медицинский поезд состоит из 8 вагонов: вагон дизель-генератор, медицинские вагоны, ресторан, купейные вагоны. Вагон дизель-генератор может при необходимости в случае чрезвычайной ситуации обеспечить электроэнергией небольшой населенный пункт.

«Этот состав обслуживает бригада из 14 человек – 11 проводников, начальник поезда, электромеханик и дизелист. Поезд будет курсировать до декабря, а смена одной поездной бригады составляет 15 дней», - добавил начальник поезда Дуйсен Галымбеков.

Помимо медицинских услуг, в этом году впервые по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике привлечены профессиональные и опытные медиаторы и юристы, которые бесплатно окажут эффективную психологическую, правовую и медиативную (примирительную) помощь гражданам. Кроме того, они окажут бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи.

Стоит отметить, что социальный проект реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК, Министерства здравоохранения, фондом АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Фондом социальных проектов». Главным информационным партнером является телеканал Jibek Joly, который входит в состав Телерадиокомплекса Президента РК.

«Сегодня важный день для большого количества людей, ожидающих медицинскую помощь. Зачастую в отдаленных аулах нет больниц, и не все жители могут выезжать в районы. Медпоезд дает возможность получить консультации у узких специалистов взрослым и детям. Вагоны оснащены современным медоборудованием, где у врачей есть возможность делать мини-операции», - отметил генеральный директор фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева во время торжественной отправки поезда.

«В этом году эта масштабная социальная инициатива проводится в рамках Национального проекта «Здоровая нация», нацеленного на нужды сельских жителей, обеспечение доступа к качественной медицинской помощи. Нация должна быть сильной, здоровой. Только у такого народа есть будущее. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что богатство Казахстана – это прежде всего люди. И одно из приоритетных задач государства – улучшение качества и продолжительности жизни. Это позволит обеспечить доступность квалифицированных медицинских услуг. Медицинский поезд является весомым вкладом в здоровье нации - основу благополучия страны. Телерадиокомплекс Президента РК выступает главным информационным партнером значимого социального проекта, который имеет важность для жителей самых отдаленных аулов Казахстана», - отметила креативный директор Телерадиокомплекса Президента РК Асель Турсынгазина.

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» работает с 2010 года. В прошлом году лечебно-консультационные услуги получили 80 649 жителей, в том числе 21 867 детей, 5097 пациентам были проведены небольшие операции, а стоматологическую помощь оказали 26 587 людям. Всего в медицинских поездах на 150 станциях количество врачебных посещений составило 389 388 раз. Ожидается, что лечебно-консультативные услуги в этом году получат около 75 тысяч сельчан.

С расписанием поезда можно ознакомиться по ссылке.



