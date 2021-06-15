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    Полигоны для строительного мусора поручил создать Аскар Мамин в Казахстане

    15 Июня 2021, 10:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил проработать вопрос создания полигонов для строительных отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Премьер-Министр отметил, что в регионах важен вопрос несанкционированных свалок.

    «Одной из причин их появления является вывоз строительного мусора, отсутствие в стране строительных полигонов. Поручаю Министерству индустрии совместно с Министерствами экологии и финансов разработать типовой проект полигона для твердо-бытовых отходов. А также совместно с акиматами проработать вопрос создания строительных полигонов согласно новым требованиям действующего законодательства», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина также добавил, что острой проблемой остается вопрос канализационно-очистных сооружений, которые не соответствуют санитарно-экологическим требованиям.

    «В этой связи, Министерству индустрии совместно с акиматами активизировать работу в этом направлении. Акиматам исполнить все планы текущего года по посадке деревьев. В целом вопросы озеленения и приживаемости деревьев должны быть на постоянном контроле акимов. Также обратить внимание на состояние питомников и лесных хозяйств для выращивания посадочного материала», - поручил Аскар Мамин.

    В заключение Премьер-Министр дал поручение Министерству экологии и акиматам регионов усилить контроль за выбросами в атмосферу промышленными предприятиями тепловыми станциями и автотранспортом. Министерству индустрии усилить ответственность станций технического осмотра транспорта.

    Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил активизировать работы по снижению уровня загрязнения окружающей среды.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экология
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