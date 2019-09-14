Полиция завела дело на бизнесмена в Алматы, написавшего в соцсетях о краже зеркал

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Департаменте полиции города Алматы ответили на пост гражданина Шарипова У., который описал факт краж боковых зеркал, якобы со своего транспортного средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе полиции, в результате проверочных мероприятий информация не подтвердилась.

«Сам гр. Шарипов, как оказалось, в настоящее время находится за рубежом. В беседе с ним установлено, что кражи у него не было, в своей публикации он, якобы описал факт, случившийся с его знакомым. Мы связались с этим человеком, он подтвердил, что в ночь на 11 сентября на стоянке у одного из кафе у него похитили одно боковое зеркало. Но в полицию об этом он заявлять не стал. Таким образом, гр. Шарипов намеренно ввел в заблуждение общественность, изложив в своем посте искаженные сведения. Кроме того, в этой публикации он привел сомнительную статистику, расчеты – исключительно субъективный подход, в то время, как социальные сети должны служить для распространения только объективной информации. В действиях гр.Шарипова усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.274 ч.2 УК РК – распространение заведомо ложной информации с использованием информационно-коммуникационных систем и СМИ. Начато досудебное расследование», - подчеркнул начальник департамента полиции города Алматы Серик Кудебаев.

Вместе с тем, руководитель алматинской полиции привел официальную статистику по кражам чужого имущества.

«72% из общего количество совершенных преступлений составляют кражи чужого имущества. Мы уделяем особое внимание профилактике краж и их раскрываемости. Максимально ориентировали пешее патрулирование, увеличили количество камер видеонаблюдения, проводим специальные точечные и локальные отработки. И как результат принятых мер, по итогам восьми месяцев текущего года в городе снижено количество краж чужого имущества на 8%. В то же время улучшилась раскрываемость тяжкого вида этих преступлений на 35,7%», - резюмировал Серик Кудебав.

В частности, квартирных краж - снижение в 2,1 раза, краж сотовых телефонов - снижение в 2 раза, карманных краж - снижение на 35,9%, краж из салонов авто - снижение в 2,1 раза, краж боковых зеркал - снижение в 4,2 раза, краж цветного и черного металла - снижение на 25,3%