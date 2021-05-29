Полиция зарегистрировала уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего работника в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Полиция зарегистрировала уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего работника в технопарке Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

По факту смерти несовершеннолетнего в технопарке города сотрудниками управления полиции Аль-Фарабийского района ДП г. Шымкента зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводится досудебное расследование.







