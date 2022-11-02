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    Полиция задержала участников массовой драки в Алматы

    2 Ноября 2022, 17:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео массовой драки в одном из заведений Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что данный факт расследуется отделом полиции при УП Медеуского района.

    «Зарегистрирован он в Едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК «Хулиганство». Задержаны пятеро участников драки. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка. Причины и другие обстоятельства конфликта устанавливаются», - отметили в пресс-службе департамента полиции.

    Недавно в сети также распространялось видео массовой драки на территории одного из жилых комплексов в Алматы. Полиция задержала участников потасовки.

    Кадр из видео


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Видео
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