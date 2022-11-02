Полиция задержала участников массовой драки в Алматы

2 Ноября 2022, 17:20

2 Ноября 2022, 17:20

Полиция задержала участников массовой драки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео массовой драки в одном из заведений Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что данный факт расследуется отделом полиции при УП Медеуского района.

«Зарегистрирован он в Едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК «Хулиганство». Задержаны пятеро участников драки. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка. Причины и другие обстоятельства конфликта устанавливаются», - отметили в пресс-службе департамента полиции.

Недавно в сети также распространялось видео массовой драки на территории одного из жилых комплексов в Алматы. Полиция задержала участников потасовки.

Кадр из видео