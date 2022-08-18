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    Полиция задержала подозреваемого в избиении 28-летней алматинки

    18 Августа 2022 10:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Задержан мужчина, который беспричинно избил 28-летнюю алматинку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД Республики Казахстан.

    «Это – гражданин К.,1986 года рождения, житель Алматинской области.

    Подозреваемый, находясь на территории садоводческого общества в Медеуском районе, беспричинно, цинично избил женщину», - говорится в публикации.

    Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по статье 293 УК РК «Хулиганство».


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    #Алматы #Борьба с преступностью #Происшествия #МВД РК
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