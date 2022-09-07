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    08:18, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Полиция задержала 11 участников транснациональных преступных групп

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками МВД задержано 11 участников транснациональных преступных групп, передает Polisia.kz.

    В ходе оперативной разработки департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД при содействии Генеральной прокуратуры пресечена деятельность двух противоборствующих транснациональных преступных группировок.

    Они пытались обложить незаконными поборами предпринимателей своей этнической группы, а также распространять среди них криминальные идеи и воровские традиции.

    При проведении специальной операции на территории городов Алматы, Атырау, Петропавловск, Актау и Жамбылской области оперативными работниками с привлечением подразделений специального назначения МВД было задержано 11 участников преступных группировок, в том числе предпологаемый «киллер», которого планировалось задействовать в криминальном противостоянии.

    Проведено 25 обысковых мероприятий мест их пребывания и проживания, в ходе которых изъят арсенал огнестрельного оружия, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также наркотические средства в особо крупном размере.

    В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются меры к задержанию и привлечению к ответственности других соучастников преступления.

    Видео задержания размещено на канале МВД в YouTube (для видео действуют возрастные ограничения).


    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Борьба с преступностью МВД РК Главная Правоохранительные органы
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