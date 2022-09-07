Полиция задержала 11 участников транснациональных преступных групп

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками МВД задержано 11 участников транснациональных преступных групп, передает Polisia.kz.

В ходе оперативной разработки департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД при содействии Генеральной прокуратуры пресечена деятельность двух противоборствующих транснациональных преступных группировок.

Они пытались обложить незаконными поборами предпринимателей своей этнической группы, а также распространять среди них криминальные идеи и воровские традиции.

При проведении специальной операции на территории городов Алматы, Атырау, Петропавловск, Актау и Жамбылской области оперативными работниками с привлечением подразделений специального назначения МВД было задержано 11 участников преступных группировок, в том числе предпологаемый «киллер», которого планировалось задействовать в криминальном противостоянии.

Проведено 25 обысковых мероприятий мест их пребывания и проживания, в ходе которых изъят арсенал огнестрельного оружия, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также наркотические средства в особо крупном размере.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются меры к задержанию и привлечению к ответственности других соучастников преступления.

Видео задержания размещено на канале МВД в YouTube (для видео действуют возрастные ограничения).





Фото: polisia.kz