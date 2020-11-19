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    Полиция в Берлине применила водометы на акции COVID-отрицателей

    19 Ноября 2020, 00:09

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - На протест против ограничительных мер в центр Берлина вышли от 5 до 10 тысяч человек. Акцию приурочили к обсуждению в бундестаге поправок в закон о защите от инфекционных болезней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    В Берлине в среду, 18 ноября, на протест противников ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, а также антипрививочников, по оценкам полиции, вышли от 5 до 10 тысяч человек. За порядком следили 2000 полицейских, стянутых в столицу со всей Германии. Поскольку многие участники были без защитных масок и не соблюдали дистанцию, стражи порядка призывали протестующих разойтись из-за несоблюдения гигиенических правил, а затем объявили мероприятие завершенным. Участники, однако, не последовали указаниям. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

    Некоторые из протестующих начали в ответ бросать в полицейских бутылки и пиротехнику. Правоохранители оттеснили демонстрантов от Бранденбургских ворот, некоторые были задержаны. Полиция вновь призвала собравшихся разойтись и спустя некоторое время повторно применила водометы. Замглавы профсоюза полиции ФРГ (GdP) Йорг Радек (Jörg Radek) заявил, что в числе демонстрантов находятся много футбольных хулиганов и правых экстремистов, ранее уже попадавших в поле зрения полиции. Некоторые протестующие показывают «гитлеровское приветствие».

    По данным полиции, в ходе стычек демонстрантов с полицейскими 9 стражей порядка получили травмы, около 190 человек были временно задержаны.

    Изначально в столице Германии были заявлены сразу несколько акций протеста против ограничительных мер. Самая массовая из них с более 4000 заявленных участников была запланирована у здания бундестага, но в связи с запретом властей место сбора было перенесено на площадь перед Бранденбургскими воротами. Несмотря на это, уже утром перед установленными у входа в бундестаг заграждениями начали собираться демонстранты.

    Активисты призывали игнорировать процедуру уведомления

    Проведение еще двух демонстраций с более низким заявленным числом участников было также запланировано недалеко от здания бундестага. Кроме того, ряд активистов в интернете призывали выходить на протесты без предварительного уведомления полиции.

    Протесты приурочены к заседанию бундестага, на котором обсуждаются поправки к Закону об эпидемиологической защите, призванные обеспечить достаточное правовое основание для введения ограничительных мер во время пандемии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Германия
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