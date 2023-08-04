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    Полиция в Атырау прокомментировала видео массовой драки в городе Кульсары

    4 Августа 2023, 12:26

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Полиция в Атырау прокомментировала попавшее в социальные сети видео массовой драки в городе Кульсары Жылыойского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент полиции Атырауской области сообщает, что 1 августа в городе Кульсары около 03:00 часов произошел конфликт с участием молодых людей 2003-2004 годов рождения. В результате конфликта юноша 2004 года рождения получил различные телесные повреждения. Выявлены и задержаны все участники конфликта, допустившие правонарушения.

    «Арестованы трое подозреваемых: двое 2004 г.р. и один 2003 г.р. Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 106 УК РК по факту причинения тяжких телесных повреждений здоровью, а также по статье 293 Уголовного кодекса РК, то есть по факту хулиганства. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК»,- сообщает пресс-служба ДП региона.

    В комментариях под видео очевидцы говорят, что в ходе конфликта был использован «коктейль Молотова».

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Видео МВД РК Атырау
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