Полиция в Атырау прокомментировала видео массовой драки в городе Кульсары

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Полиция в Атырау прокомментировала попавшее в социальные сети видео массовой драки в городе Кульсары Жылыойского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции Атырауской области сообщает, что 1 августа в городе Кульсары около 03:00 часов произошел конфликт с участием молодых людей 2003-2004 годов рождения. В результате конфликта юноша 2004 года рождения получил различные телесные повреждения. Выявлены и задержаны все участники конфликта, допустившие правонарушения.

«Арестованы трое подозреваемых: двое 2004 г.р. и один 2003 г.р. Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 106 УК РК по факту причинения тяжких телесных повреждений здоровью, а также по статье 293 Уголовного кодекса РК, то есть по факту хулиганства. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК»,- сообщает пресс-служба ДП региона.

В комментариях под видео очевидцы говорят, что в ходе конфликта был использован «коктейль Молотова».