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    • Полиция устроила погоню за мопедистом в Алматы

    7 Августа 2022 14:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Видео погони полицейского за мопедистом распространилось в Сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На видео сотрудник полиции догоняет мопедиста, ехавшего по бездорожью, бегом.

    «По сообщению местной полицейской службы данное правонарушение было выявлено по улице Бухтарминская в Турксибском районе Алматы. Экипажем специализированного батальона был замечен мопед, водитель которого нарушал ПДД. На требования остановиться он не подчинился, пытался скрыться от сотрудников полиции по бездорожью. Однако был задержан. В отношении него составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 615 КоАП РК», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.


    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Транспорт #Видео #МВД РК
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