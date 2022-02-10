Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Полиция СКО: Не во всех школах есть тревожные кнопки

    10 Февраля 2022, 09:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области, на совещании по итогам оперативно-служебной деятельности за январь, обсудили обеспечение безопасности детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, все 474 школы города и области имеют систему видеонаблюдения, однако не все выведены в дежурные части полицейских подразделений. Не во всех школах имеются тревожные кнопки, наличие которые требует антитеррористическое законодательство.

    Начальник ведомства Айдын Кабдулдинов подчеркнул необходимость усилить профилактическую работу и особое внимание уделить детской безопасности.

    «В образовательных учреждениях взять на контроль не только работу камер видеонаблюдения, но и установку комплексной системы безопасности», - поручил А. Кабдулдинов руководителям всех территориальных подразделений.

    Обстановка в регионе стабильная. В январе по области зарегистрировали 379 преступлений. В том числе 10 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, которые, в основном, были совершены лицами, злоупотребляющими спиртными. Полицейские отметили, что тяжкие преступления чаще всего совершаются в состоянии алкогольного опьянения. А. Кабдулдинов еще раз напомнил, что борьба с алкоголизмом – одно из важных направлений в профилактической работе полицейских.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Девять новых школ примут учеников в этом году в Атырауской области
    Тысячи учеников частных школ обучались только «на бумаге» - Высшая аудиторская палата
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам