Полиция СКО: Каждый шестой факт мошенничества связан с оформлением кредитов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские провели рабочую встречу с предпринимателями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на мероприятие пригласили руководителей ломбардов, обменных пунктов, микрокредитных организаций, автозаправочных станций, объектов общественного питания, частных охранных формирований.

Основной темой разговора стал рост интернет-мошенничеств в регионе. Примерно каждый шестой факт совершается путём оформления онлайн-кредитов на чужое имя. Руководителям микрокредитных организаций полицейские настоятельно рекомендовали усилить требования получения займа, проработать вопрос идентификации личности заемщика, получения его согласия по видеозвонку. За два месяца этого года зарегистрировали 139 интернет-мошенничеств — в среднем на каждый день приходится более двух фактов.

Еще один важный вопрос – обеспечение безопасности на объектах. В прошлом году в области зарегистрировали одно разбойное нападение на автозаправочную станцию, два мошенничества в ломбардах. В этом году уже зарегистрировали грабежи на заправках и в ломбардах.

«Как показывает анализ, преступным посягательствам наиболее подвержены объекты, имеющие слабую техническую укреплённость. Отсутствие видеонаблюдения, физической охраны, недостаточная освещённость территорий — факторы, способные спровоцировать возникновение преступного умысла. Видеонаблюдение является одним из наиболее эффективных средств защиты. Благодаря видеокамерам в прошлом году раскрыто 882 преступления, за два месяца 2021 года — 87 преступлений», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Начальник отдела по контролю за охранной деятельностью Руслан Даньяров обратился к руководителям охранных агентств с рекомендацией обеспечивать своевременное обучение работников в специализированных учебных центрах, проводить дополнительные занятия по физподготовке и спецприёмам борьбы.



