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    Полиция Шымкента расследует попытку суицида своего пресс-секретаря

    6 Апреля 2022, 14:53

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование начато по факту попытки суицида (доведения до самоубийства) пресс-секретаря департамента полиции города Шымкента Молдир Бекеевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, что начальник управления внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции города Молдир Бекеева обратилась с заявлением об уходе с должности, также попыталась совершить суицид. На своей странице в Facebook она написала о том, что на такой шаг ее подтолкнуло давление со стороны руководства департамента полиции.

    Ситуацию прокомментировали в управлении собственной безопасности ДП Шымкента.

    «В конце марта на Youtube-канале появилась запись, где якобы руководитель пресс-службы ДП выражается нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции. В связи с этим начальник ДП Шымкента назначил служебную проверку. В результате, сотрудники управления собственной безопасности установили полицейского, записавшего свой разговор с руководителем пресс-службы. Он пояснил, что данный разговор он записал в декабре прошлого года с целью сохранить себя на работе, так как он является единственным кормильцем престарелых родителей», - говорится в сообщении.

    «Будучи офицером и специалистом Центра оперативного управления штаба, его по команде бывшего начальника ДП отправили в подчинение пресс-секретаря. Последняя в свою очередь ежедневно устраивала ему скандалы, выражалась ненормативными словами, унижала его честь и достоинство. При этом Бекеева угрожала увольнением. Впоследствии он этой записью поделился с друзьями в WhatsApp, а сам, не выдержав морального и психологического давления, попал в больницу», - пояснили в УСБ ДП.

    В сообщении говорится, что слова этого полицейского поддержали и подтвердили сотрудники пресс-службы и кадрового отдела, а также пять водителей. Все они работали с Бекеевой в течение 10 месяцев ее пребывания в должности руководителя пресс-службы ДП, сообщили в ведомстве.

    Уточняется, что сотрудник ЦОУ обратился с рапортом о возбуждении уголовного дела. Его рапорт зарегистрировали по статье 378 УК «Оскорбление представителя власти».

    Досудебное расследование по заявлению проводит управление дознания. А по факту попытки суицида Бекеевой в Каратауском РУП начато досудебное расследование по статье 105 УК (Доведение до самоубийства).

    Молдир Бекеева, пытавшаяся совершить самоубийство прошлой ночью, была увезена на машине скорой помощи и госпитализирована в реанимацию.

    По информации пресс-секретаря городского управления здравоохранения Лауры Нахыпкызы, состояние пациентки оценивается как стабильно тяжелое.

    «Пациентку срочно обследовали врачи и госпитализировали в реанимационное отделение. Состояние при поступлении тяжелое, кома I степени. На данный момент пациент находится на лечении в реанимации. Состояние - стабильно тяжелое. По предварительной версии, пациент, возможно, выпила большое количество лекарственных препаратов с целью совершения суицида», - сообщила пресс-секретарь управления Лаура Накипкызы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Происшествия Регионы Шымкент Общество
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