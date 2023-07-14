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    Полиция разыскивает подозреваемую в обмане шымкентцев на 60 млн тенге

    14 Июля 2023, 14:54

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полиция разыскивает подозреваемую в обмане пятерых человек на общую сумму 60 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Мынбаева Азиза Мамытовна, 1963 года рождения, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

    «Она обманула 5 граждан на 60 млн тенге. Владельцам домов, выставленных на продажу, она платила 10-15% от стоимости недвижимости. Остальную сумму обещала отдать в ближайшее время, убедив потерпевших оформить на ее имя доверенность на дом. Заполучив нужный документ, она перепродавала чужое имущество. Женщина в настоящее время скрывается от органов следствия. Ранее она также была объявлена в розыск», - поделилась подробностями полиция.

    Всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой полиция просит сообщить по каналу 102 или по номерам (8-771-671-56-63) 57-27-42, 51-22-01, 57-27-60, 57-01-02, факс: 57-03-41.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МВД РК Шымкент Мошенничество
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