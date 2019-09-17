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    Полиция разыскивает очевидцев столкновения поезда и автобуса на станции Шамалган

    17 Сентября 2019, 19:27

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция разыскивает очевидцев ДТП с пассажирским автобусом на переезде станции Шамалган в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    «По факту столкновения поезда сообщением «Алматы 1 – Костанай» с пассажирским автобусом 15 сентября т.г. на переезде ст. Шамалган в Алматинской области свидетелей, очевидцев и пассажиров автобуса просим связаться с сотрудниками Департамента полиции на транспорте по телефонам 8-727-296-35-93, 8-701-555-78-02 и 8-775-643-00-04», - говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, 15 сентября 2019 года в 19:08 на перегоне «Алматы-Шамалган» на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №43 «Алматы-Костанай» с пассажирским автобусом марки «Сетра», следовавшим по маршруту №456 «Алматы-Шамалган», выехавшим на запрещающий сигнал светофора.

    Машинистом поезда предприняты меры к экстренному торможению, однако избежать столкновения не удалось. В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, 3 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Карасайского района.

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с ДТП в Алматинской области.

    В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область ДТП МВД РК Авария с Поездом ЧП в Шамалгане Шамалган Шамалған
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