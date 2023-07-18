Полиция расследует нападение на активистов «Жаңа адамдар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Активисты «Жаңа адамдар» сообщили о нападении на двух членов движения. По факту начато досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент, по данным активистов, произошел вечером 16 июля возле дома 38 по улице Ыкыласа Дукенулы. Группа неизвестных ударила ребят со спины, повалила на землю и стала избивать ногами. Затем, угрожая оружием, нападавшие потребовали отдать им ценные вещи и деньги, которые были у парней в карманах. После чего скрылись. Свидетели избиения вызвали полицию.

Пострадавшие занимаются гражданской кампанией «Город». Вместе с жителями Астаны ребята решают инфраструктурные проблемы столицы, заставляя акиматы оперативно ремонтировать разрушенные тротуары, неисправные пешеходные переходы и велодорожки.

«Оказалось, что в нашем городе есть куда более серьезные и неотложные задачи. Речь идет о безопасности астанчан. Жители Астаны и ее гости должны иметь возможность безопасно ходить по улицам города. Задача власти – дать им такую возможность», - говорится в сообщении «Жаңа адамдар».

В столичном департаменте полиции подтвердили, что 17 июля в ночное время в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома неизвестные лица нанесли телесные повреждения и похитили денежные средства. Прибывшие на место полицейские установили троих парней и доставили их в отделение для разбирательства.

«По факту начато досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж», в рамках которого проводятся необходимые следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит. Расследование уголовного дела взято на контроль департаментом полиции города Астаны», - говорится в ответе ведомства на запрос МИА «Казинформ».