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    Полиция расследует гибель черных старателей в селе Бестобе Акмолинской области

    16 Января 2023, 21:19

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Под завалами в неработающей шахте «Центральная» поселка Бестобе обнаружены тела двух незаконных старателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 15 января диспетчер рудника шахты «Центральная» сообщил об обнаружении двух мужских тел под завалами на 520-м горизонте.

    «В ходе первоначального сбора материалов установлены личности погибших: один из них житель поселка Бестобе, 1986 года рождения. Ранее он работал на шахте проходчиком. Второй погибший – 35-летний житель Степногорска», - сообщили в ведомстве.

    Как рассказал полицейским еще один незаконный старатель, тела обнаружены под грудой руды и подняты на поверхность.

    «Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 ст. 269-1 УК РК (Незаконное проникновение на охраняемый объект). Расследование продолжается», - добавили в департаменте.

    Ранее в той же неработающей шахте «Центральная» два незаконных старателя нашли тело мужчины. Погибшим оказался 40-летний гражданин Республики Узбекистан, который прибыл в РК в июне 2022 года.

    Еще один подобный случай произошел в июле прошлого года. Тогда в золотодобывающей шахте Бестобе обнаружили тело в спальном мешке на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со стволом шахты.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Происшествия МВД РК Регионы
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