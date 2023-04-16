Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Полиция расследует факт избиения учениками одной из школ Семея сверстницы

    16 Апреля 2023, 00:04

    CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей города Семея установлена видеозапись, где учащиеся одной из образовательных школ нанесли телесные повреждения своей сверстнице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Инцидент произошел 10 апреля в городе Семее.

    15 апреля по факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК .

    Все фигуранты конфликта установлены, вместе с законными представителями доставлены в отдел полиции.

    С участием родителей и психологов проводятся следственные мероприятия. Остальная информация в интересах следствия, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Департамент полиции предупреждает пользователей соцсетей, что согласно п. 3 ч. 2 ст. 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Происшествия МВД РК Абайская область школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    Находившегося 20 лет в международном розыске  иностранца задержали в Атырау
    В Алматы задержали журналистов Владимира и Наргиз Северных
    Более 300 иностранцев привлекли к административной ответственности в Жамбылской области
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров