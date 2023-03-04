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    Полиция проводит расследование по массовой драке школьников в Алматы

    4 Марта 2023, 01:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Школьники Алматы устроили массовую драку на футбольном турнире. Полиция проводит расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео, на котором видно, как большое количество парней избивают друг друга, появилось в сети. Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне «Орбита».

    В департаменте полиции Алматы отметили, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района проводится расследование.

    «Участники драки доставлены в управление полиции для разбирательства. Их действиям будет дана правовая оценка. Вместе с тем, в полицию для выяснения обстоятельств дела приглашены организаторы турнира по футболу, между участниками которого и произошел конфликт», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы МВД РК
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