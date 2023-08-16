Полиция проверяет сообщение о заложенной бомбе в ТРЦ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы посетителей и сотрудников одного из торгово-развлекательных центров по улице Сатпаева эвакуировали из-за сообщения о минировании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы отметили, что в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения осуществлен выезд экстренных и оперативных служб города к указанному торговому дому, где произведена эвакуация посетителей и персонала.

«В настоящее время саперные подразделения проверяют здание торгового дома. Всех жителей и гостей города просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее в ТРЦ Aport Mall под Алматы поступило сообщение о минировании. Также месяц назад сотрудники полиции проверяли один из ТРЦ из-за сообщения о взрывном устройстве на территории кинотеатра. Все они оказались ложными.