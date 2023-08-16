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    Полиция проверяет сообщение о заложенной бомбе в ТРЦ Алматы

    16 Августа 2023, 16:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы посетителей и сотрудников одного из торгово-развлекательных центров по улице Сатпаева эвакуировали из-за сообщения о минировании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы отметили, что в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения осуществлен выезд экстренных и оперативных служб города к указанному торговому дому, где произведена эвакуация посетителей и персонала.

    «В настоящее время саперные подразделения проверяют здание торгового дома. Всех жителей и гостей города просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    Ранее в ТРЦ Aport Mall под Алматы поступило сообщение о минировании. Также месяц назад сотрудники полиции проверяли один из ТРЦ из-за сообщения о взрывном устройстве на территории кинотеатра. Все они оказались ложными.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия МВД РК
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