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    Полиция проверяет информацию о домогательствах в частном детсаду в Алматы

    17 Июля 2023, 19:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Правоохранительными органами ведется расследование после информации о домогательствах в отношении детей в одном из частных детских садов города Алматы, сообщили в Комитете по охране прав детей. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Курирующим вице-министром поручено всем региональным управлениям образования предпринять незамедлительные и эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов. Такие меры должны включать тщательный отбор и обучение персонала детских учреждений, улучшение системы контроля и обеспечение безопасности детей. Ведется работа по 100% оснащению организаций образования системами безопасности, обучению детей и сотрудников навыкам безопасного поведения.

    Призываем всех родителей, педагогических работников и общество сотрудничать и предоставлять информацию о любых подозрительных ситуациях, связанных с безопасностью детей», - отмечается в сообщении.

    Напомним, в регионах работают уполномоченные по правам ребенка. Контакты опубликованы на странице комитета. По каждому факту выезжает межведомственная мониторинговая группа под председательством представителя департамента по обеспечению качества в сфере образования.

    Для оперативной помощи детям и их родителям действует телеграмм-чат «Бала қорғау», в каждой организации образования установлены QR таблички по которым можно напрямую обратиться с жалобой в Комитет по охране прав детей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Образование Права человека
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