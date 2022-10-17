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    Полиция прокомментировала стычку болельщиков «Тобола» и «Актобе»

    17 Октября 2022, 10:35

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции прокомментировали видео, которое распространяется в социальных сетях, где произошла стычка болельщиков двух футбольных клубов - «Тобола» и «Актобе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В полиции сообщили, что за полчаса до начала матча болельщики «Актобе» возле ТРЦ «Плаза» предприняли попытку нарушения общественного порядка с применением пиротехнических средств.

    «Сотрудниками полиции своевременно пресечена эта попытка, с наиболее активными болельщиками проведена работа по разъяснению законодательства о порядке проведения и организации спортивных и зрелищных мероприятий, - прокомментировали в ведомстве. — Кроме того, был организован досмотр зрителей на входе в «Тобол Арену», где проводился матч, с целью обнаружения и изъятия предметов, запрещенных на таких мероприятиях. В дальнейшем фактов нарушения общественного порядка допущено не было».

    В полиции отметили, что меры административного воздействия не применялись, так как для этого необходимо наличие в действиях всех необходимых субъективных и объективных признаков состава административного правонарушения.

    Ранее в сети появилось видео стычки фанатов двух футбольных клубов в Костанае, где и проходил футбольный матч.

    Матч между «Тоболом» и «Актобе» завершился победой костанайской команды с минимальным счетом — 1:0.

    Кадр из видео

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Актюбинская область Костанайская область Спорт МВД РК Футбол
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