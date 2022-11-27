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    Полиция прокомментировала митинг в столице

    27 Ноября 2022, 00:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские пресекли незаконный митинг, прошедший накануне вечером в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Как пояснили в полиции, 26 ноября в вечернее время в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей.

    В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей.

    В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры.

    На требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали. Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, продолжали нарушать правопорядок.
    В целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам.
    В настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям в установленном порядке будет дана правовая оценка.
    Астана Происшествия
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