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    • Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Судане

    1 Августа 2022 23:17

    ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ – Полиция заблокировала несколько тысяч демонстрантов, которые направлялись к президентскому дворцу Судана. Им даже пришлось применить слезоточивый газ для разгона протестующих, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

    Военный переворот, случившийся 25 октября, привел к смещению премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука и приходу к власти военных. Это послужило поводом для протестов, которые продолжаются практически каждую неделю уже десять месяцев.

    В воскресенье силы правопорядка заблокировали демонстрантам доступ к километровой дороге, ведущей к президентскому дворцу, и преследовали их в близлежащих переулках.

    Власти заявили, что готовы уйти в отставку, если гражданские группы смогут договориться о новом правительстве, но политические партии настроены скептически.

    Бывший член Суверенного совета Мохамед аль-Факи Сулейман заявил в субботу в интервью местному изданию «Судан Трибьюн», что новые конституционные механизмы обсуждаются между бывшей правящей коалицией «Силы свободы и перемен» и другими революционными силами.

    На прошлой неделе участники протеста, организованного «Силами свободы и перемен», подверглись нападению со стороны неизвестных. В ходе протестов погибли 116 человек, тысячи получили ранения, многие из которых – огнестрельные.

    Фото: reuters.com

    Автор:

    Арсен Утешев

    #Африка #Мировые новости
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