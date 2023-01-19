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    Полиция прекратила дело в отношении Рамиля Мухоряпова

    19 Января 2023, 10:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы прекратила дело в отношении основателя и совладельца Chocofamily Holding Рамиля Мухоряпова за отсутствием состава уголовного правонарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следственным управлением департамента полиции Алматы осуществлялось досудебное расследование в рамках уголовного дела, зарегистрированного статьей 174 части 1 УК. По результатам досудебного расследования органом уголовного преследования принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава уголовного правонарушения в порядке статьи 35, части 1, пункта 2 УПК РК. Прокуратура города Алматы с принятым процессуальным решением согласилась», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    Ранее сообщалось, что полиция Алматы проводит проверку по инциденту с предпринимателем Рамилем Мухоряповым.

    Вокруг основателя и совладельца Chocofamily Holding Рамиля Мухоряпова разгорелся скандал из-за его высказываний касательно казахского языка. Позже Р. Мухоряпов извинился и признал, что его слова были резкими.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество
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