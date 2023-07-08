Полиция Парижа запретила «марш памяти»

БРЮССЕЛЬ – ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Марш памяти родственников и близких Адама Траоре, погибшего в 2016 году, запрещен полицией Парижа для обеспечения порядка после недавних массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторы манифестации планировали акцию памяти в 15 часов местного времени на Площади Республики французской столицы.

19 июля 2016 года 24-летний темнокожий мужчина скончался вскоре после его преследования и ареста жандармами.

В своем отказе полиция города Парижа отметила, что инициатива происходит в условиях восстановления после пяти суток беспорядков, которые сопровождались поджогами машин и другими действиями, нарушавшими порядок в стране.

«Призыв многих организаций или групп, в том числе протестующих ассоциаций, принять участие в этом митинге, вероятно, привлечет радикальные элементы с целью совершения злоупотреблений и актов насилия, особенно в отношении сил правопорядка», - сообщает префектура полиции города Парижа.

Тем не менее, около 90 «левых» политических организаций Франции призвали к проведению в субботу других «гражданских маршей».

В частности, такие местные организации и профсоюзы как LFI, EELV, CGT или Solidaires в своем пресс-релизе сообщили, что намерены таким образом выразить «скорбь и гнев», потребовать изменения политики, которую считают дискриминационной в отношении рабочих кварталов после смерти 17-летнего юноши Наэля, вызвавшей волну беспорядков по всей Франции.

Подписавшие заявление организации требуют, чтобы правительство взяло на себя ответственность и дало немедленный ответ для того, чтобы положить конец конфронтации.

Кроме того, инициаторы маршей призывают к незамедлительным мерам, главным образом касающимся полиции.

«Глубокая реформа полиции, ее методов вмешательства, вооружения, отмена закона от 2017 года, который облегчает применение огнестрельного оружия полицией, упразднение Главной инспекции национальной полиции, замена ее независимым органом и, наконец, создание службы, занимающейся вопросами дискриминации в отношении молодежи» - такие требования озвучивают французские левые организации.